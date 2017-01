Cecois cobram prefeitura por aumento nos repasses

Home

- 09:13

Creches conveniadas dizem que valor atual -- R$ 460,29 (berçário) e R$ 419,01 (infantil) -- é insuficiente

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Instituições responsáveis pela gestão de creches em São José dos Campos pretendem se reunir com o prefeito Felicio Ramuth (PSDB) para cobrar um reajuste no valor contratual com a prefeitura.

A negociação vai acontecer três meses depois de uma paralisação no atendimento às crianças da cidade, no fim do governo Carlinhos Almeida (PT). A greve nos Cecois (Centro Comunitário de Convivência Infantil) aconteceu porque a administração anterior vinha repassando valores desatualizados.

A gestão do PT vinha destinando R$ 414,63 por criança do berçário e R$ 377,45 para aluno do infantil. O correto, no entanto, seria R$ 460,29 ao berçário e R$ 419,01 ao infantil.

Felicio Ramuth corrigiu a distorção neste mês, mas os diretores das entidades ainda consideram o valor baixo para os custos com manutenção dos espaços. “Até agora, não fomos procurados \[para conversar\]. No começo de fevereiro, teremos uma reunião entre os diretores dos Cecois. Depois, queremos apresentar um estudo à prefeitura. Já procuramos a assessoria do prefeito para agendar a reunião”, disse o diretor do Cecoi Éden Lar das Crianças, Joancir Porto.

Negociação. O prefeito de São José, Felicio Ramuth, se mostra disposto a aceitar um reajuste. “Vamos renegociar um preço mais justo para prestação de serviço dos Cecois e ampliar a oferta de vagas. As entidades estão com os valores um pouco apertados para conseguir se manter. A gente está para negociar esses valores e ver a possibilidade de expansão dos Cecois”, disse Felicio ao programa ‘A Voz do Vale’.

De acordo com o tucano, investir na criação de novas vagas de creche é sua prioridade na área de educação. O Plano Municipal de Educação determina que, nos próximos quatro anos, é preciso zerar o déficit. Esta também foi uma promessa de campanha de Felicio no ano passado.

“Creches vão ser o investimento principal. Manter as existentes e construir mais. Este é o foco da Secretaria de Educação neste momento. Não vamos construir Centro de Ciências”, declarou.

Estrutura. São José possui atualmente 21 Cecois. São seis na zona sul, cinco no centro, quatro na região leste, três na norte, dois na sudeste e um na oeste. Há ainda oito Cedins (Centros de Educação Infantil), espalhados pelas cinco regiões do município.

Em novembro, greve afetou 1.289 crianças

Em novembro do ano passado, 10 dos 21 Cecois de São José dos Campos entraram em greve por conta de repasses abaixo do valor contratual com a prefeitura. Após dois dias de paralisação, entidades que gerenciam as unidades voltaram as atividades, mesmo sem um acordo com a administração.

Os diretores das instituições entraram com uma ação judicial contra o governo para que ele pagasse ou justificasse judicialmente por que não efetuou o pagamento corretamente entre maio e outubro do ano passado.

Em nota, à época, as entidades afirmaram que o fim da paralisação foi adotado “para não causar mais transtornos às nossas crianças e aos senhores pais e responsáveis”. Durante a greve, o atendimento de 1.289 crianças nos Cecois de São José dos Campos foi interrompido com a suspensão da atividade. Até 2016, eram investidos aproximadamente R$ 15 milhões por ano pelo poder público municipal nos Cecois.