CCR NovaDutra fará campanha de trânsito no feriado de carnaval

- 12:02

Daniela Santos

São José dos Campos



Em atenção especial ao carnaval, a CCR NovaDutra fará uma campanha com o intuito de refrescar ainda mais aos motoristas a importância da conscientização no trânsito àqueles que pretendem sair para se divertir no feriado prolongado.



Com o tema, ‘Bebida e Direção: Uma mistura perigosa’, 50 mil folhetos serão distribuídos nas praças de pedágio de toda a Rodovia Presidente Dutra, além de dicas durante a programação de rádio da emissora.



O gestor de atendimento da CCR, Virgílio Leocádio, reforça os cuidados para uma diversão saudável.



“O Carnaval é um momento em que as pessoas querem diversão e acabam esquecendo de cuidados básicos. Beber com responsabilidade é beber e não dirigir. Uma sugestão é dividir uma carona com quem não bebe. Outra opção é dividir o custo de um meio de transporte seguro e sair para a folia com tranquilidade e sem preocupação”, alertou.



Estatísticas. Dados do Ministério da Saúde afirmam que 21% dos acidentes no país estão relacionados ao uso do álcool. Dos acidentes que terminam com óbito, as bebidas também são consideradas as principais causadoras.



Bolso. Além do risco que o motorista causa ao trânsito, a questão financeira também é afetada. A multa para quem for pego embriagado no teste do bafômetro ou se recusar a fazer é de R$ 2.934,70.