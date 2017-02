'Castelo de Getúlio Vargas' é atração no Triângulo Mineiro

Home

Grande Hotel Tauá reúne arquitetura, história e tratamentos terapêuticos emoldurados pelo paisagismo de Burle Marx



Adriano Pereira

Araxá, Minas Gerais

Ao se aproximar do Grande Hotel Tauá, em Araxá, no Triângulo Mineiro, a impressão de ter atravessado um portal no tempo é imediata. Inaugurado em 1944 pelo presidente Getúlio Vargas, que acompanhou toda a obra, escolhendo inclusive o mobiliário e os menores detalhes de decoração, o prédio principal aplica também um novo conceito ao termo superlativo.

Inicialmente, Vargas construiu um cassino, que ao mesmo tempo oferecia as águas vulcânicas da região como fonte terapêutica. O arquiteto italiano Luis Signorelli aproveitou esse viés e abusou de sua influência holística para criar ambientes nos quais a imersão gera experiências quase espirituais.

O cassino funcionou por dois anos até o jogo ser proibido no país. Depois disso, seus 200 mil metros quadrados de área total, sendo 56 mil de área construída, foram dedicados à hospedagem. São 285 quartos, com uma capacidade total de 700 hóspedes, que têm opções que podem chegar até à suíte presidencial que era usada por Vargas.

A ostentação dessa suíte de 200 metros quadrados acompanha o luxo importado da Europa presente em todo o hotel. Mármore italiano na recepção, cristal francês nas janelas encomendadas na Bélgica e um mosaico português aplicado à mão no piso inteiro da área de convivência.

Curiosamente, o mobiliário da época trazia cadeiras mais baixas, um capricho do então presidente brasileiro que pediu a adaptação para sua baixa estatura.

Vários salões se espalham no andar térreo com as mais diversas finalidades -- cinema, salão de chá, de reuniões, um pequeno teatro, o restaurante principal --, todos com nomes de cidades históricas de Minas Gerais. O Tauá impressiona na preservação histórica, se orgulha disso e faz com que toda essa riqueza esteja próxima e em uso pelos hóspedes.

Terapia. Interligado ao hotel, mas em um prédio em anexo, ficam as termas. Mas um complexo que parece ter sido feito para impressionar. No teto, um vitral que conta a história da região de Araxá, no piso uma mandala de oito pontas e a cada porta que se abre uma experiência sensorial.

As termas aproveitam as propriedades de duas fontes vulcânicas diferentes. Cada uma delas tem suas propriedades que vão desde o relaxamento ao estímulo. Além das águas, a lama retirada do lago também proporciona um banho de imersão relaxantes, além de opções de massagens.

Gastronomia. A região de Araxá é conhecida pela produção de queijos e doces. O sabor imperdível é do ‘Minerim’, do produtor Alexandre Honorato. Artesanal, o queijo meia cura produzido na fazenda já levou o prêmio de melhor de Minas, então dá para imaginar que a coisa é séria. Tão séria que se tornou patrimônio imaterial. Já nos doces, a visita é na loja ‘Doces Joaninha’, que também é a fábrica. Uma tradição familiar de mais de 40 anos e muito açúcar. O destaque fica por conta das compotas e do “Tronquinho”, um doce de leite, chocolate e amendoim. Junto com café, faz sua visita ser inesquecível.

Páscoa tem espetáculo digno de Hollywood

Pelo quarto ano seguido, o Grande Hotel Tauá realiza um evento chamado ‘Páscoa Iluminada’, uma das maiores projeções mapeadas do Brasil. Os principais espetáculos que compõem o evento são realizados no lago, no teatro e na fachada do hotel.

Para preparar o roteiro de imagens foram necessários cinco meses ininterruptos de trabalho, com 15 computadores em trabalho constante e dez pessoas dedicadas exclusivamente ao desenvolvimento das imagens. Os 45 minutos de tempo corrido de projeção 3D do principal espetáculo, Jesus: ‘Paixão, Vida e Luz’, estão equiparados ao tempo corrido das projeções feitas na abertura das olimpíadas, por exemplo.

“Em 2017, a Páscoa Iluminada Araxá deve receber investimentos diretos de cerca de R$ 1,5 milhão para garantir a realização das atrações”, afirma Pedro Vieira, gerente de marketing da Rede. “Em 2016, alcançamos um público de 35 mil pessoas. Nossa expectativa em 2017 é chegar a 50 mil”, completou Vieira.

O Espetáculo “Aleluia! A Grande Jornada”, por exemplo, tem como palco o lago do Grande Hotel. Em uma grande cortina d'água, são projetadas imagens que narram a jornada entre os quatro elementos fundamentais da natureza e o homem. O efeito visual impressiona, enquanto um casal de cantores se apresenta em pequenos palcos flutuantes.

As apresentações acontecem entre os dias 16 de março e 23 de abril e são abertas, ou seja, mesmo quem não está hospedado no hotel pode acompanhar o evento, que acaba atraindo um público de toda a região.