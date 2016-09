Casos de estupro sobem quase 40% em São José

Home

Dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostram que o número de estupros registrados em São José dos Campos teve alta de 38,7% em 2016, em relação ao mesmo período do ano passado.



De janeiro a agosto deste ano, foram registrados 112 casos na cidade, e, em 2015, os mesmos meses tiveram 81 casos. A região com maior índice de ocorrências foi a zona sul, com 42 -- 40% mais do que na comparação com o número registrado no ano passado.



Na sequência, estão a zona leste (29 casos contra 24 em 2015, aumento de 20,83%), norte (18 casos contra 10 em 2015, alta de 80%), central (16 casos contra 11 em 2015, 45% de aumento) e oeste (7 contra 6 em 2015).

Análise. Segundo Sandra Faria Batista, diretora executiva do Centro Dandara, que presta apoio à mulheres vítimas de violência, boa parte dos casos ocorre dentro de casa. E, muitas vezes, a vítima evita denunciar o agressor.

"Existe a cultura machista de que o homem, o marido ou o namorado pode tudo. Na mídia e na escola há desvalorização da mulher, que a deixa vulnerável. Prega-se o empoderamento do homem em relação à mulher", afirmou a diretora, em entrevista anterior à OVALE. Uma parcela das mulheres, quando vítima desse tipo de crime, evita procurar a delegacia ou atendimento em unidades de saúde.

O medo e a vergonha ainda impedem que muitos crimes sejam denunciados. A maneira preconceituosa que o assunto é tratado ajuda a entender o problema. "Não tenha dúvida que essa estatística ainda é muito velada", disse Sandra. "Existe um preconceito grande. Quando uma mulher é estuprada, há quem pense: 'mas que roupa ela estava usando?'. Como se ela pedisse para ser violentada", completou.