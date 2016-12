Casas do Pinheirinho são entregues após cinco anos

Home

Em cerimônia nesta quinta, 1.461 famílias recebem as chaves depois de uma espera que durou 1.796 dias



João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Foram 1.796 dias de angústia. As vítimas da violenta reintegração de posse da área do Pinheirinho, na região sul de São José dos Campos, começam hoje a acertar as contas com a história.

A Caixa Econômica Federal entrega a 1.461 famílias as chaves das casas do Residencial Pinheirinho dos Palmares, na região sudeste da cidade. A espera de 257 semanas termina com o evento no estádio Martins Pereira, a partir das 10h. Os portões serão abertos às 8h30.

De 22 de janeiro de 2012 até hoje, o grupo de sem-teto contou com um auxílio aluguel de R$ 500. A partir de agora, os moradores pagarão as prestações do imóvel, que variam entre R$ 25 e R$ 80.

Após 10 anos, os contemplados receberão a escritura. Até lá, no entanto, ninguém poderá vender a casa nem abrir comércio no local. O empreendimento do governo federal foi viabilizado após uma parceria com a prefeitura e o Estado.

A obra tem custo total de R$ 169,7 milhões, sendo R$ 134,3 milhões da União e R$ 35,4 milhões do governo estadual -- o município cedeu o terreno. A entrega sofreu atraso de até seis meses. “Foram dias corridos, de muito trabalho, muita disposição e muito cansaço. Mas estamos com a certeza da vitória”, afirmou o líder dos sem-teto, Valdir Martins, o Marrom.

Desafios. O secretário de Habitação de São José, Marco Aurélio de Souza, diz que o poder público encontrou inúmeros desafios para tirar do papel um novo bairro.

“Se fôssemos listar os obstáculos nestes quatro anos, daria para fazer um livro. Primeiro, foi preciso adequar a legislação para receber o Minha Casa Minha Vida. Depois, localizar área para 1.500 casas e encontrar empresa para assumir esse desafio”, afirmou.

“A primeira empresa não conseguiu. Depois, tivemos que encontrar outra para dar continuidade pelo valor acertado anteriormente. Além disso, foi preciso manter as pessoas esperançosas”, completou.

Estrutura. Embora seja entregue hoje, o residencial ainda precisará receber atenção especial do poder público. As obras de infraestrutura viária do entorno e as unidades de ensino precisam ser concluídas. Os gargalos no trânsito e o aumento da demanda na saúde também serão desafios.