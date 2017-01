Carro perde o controle e cai no córrego Vidoca em São José

Home

Redação

São José dos Campos



Um carro caiu no córrego Vidoca, na avenida Eduardo Cury, região da via Oeste, na noite desta terça-feira, em São José, por volta das 22h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista estava sozinho no veículo. Testemunhas afirmaram que ele bateu em um poste próximo ao semáforo e caiu no córrego. Ele não ficou ferido.

A chuva que caiu ontem na cidade encheu o nível do córrego. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros auxiliaram no resgate, que teve a participação de populares para retirar o carro do local.