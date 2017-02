Carro pega fogo na região central de São José

Home

- 12:45

Redação

São José dos Campos



Um carro pegou fogo na manhã deste sábado (4), na rua Vilaça, região central de São José dos Campos.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu por volta das 10h45. As chamas teriam começado no motor do carro, após o proprietário ter abastecido o veículo. Ainda de acordo com a corporação, o veículo também possuia abastecimento GNV (gás natural), causando preocupação não causar maiores acidentes. O fogo foi controlado e ninguém se feriu.