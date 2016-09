Carro carregado de explosivos é encontrado em Paris

Home

Um carro que levava ao menos seis botijões de gás foi descoberto pela polícia francesa próximo à Catedral de Notre Dame, em Paris, informou nesta quarta-feira (7) a agência antiterrorista do país. O veículo, modelo Peugeot 607, foi encontrado na madrugada de sábado para domingo passado e não estava emplacado. O carro tinha sido estacionado perto da principal delegacia do centro de Paris. A informação é da Agência Ansa.



Os botijões não estavam ligados a nenhum detonador, mas, mesmo assim, a polícia investiga o caso. Ao menos seis pessoas já foram detidas por suspeita de relação com o episódio. Entre os detidos, há um casal, sendo um homem de 34 anos e uma mulher de 29. Fontes da polícia disseram que uma jovem de 19 anos teria sido a responsável por encher os botijões de gás.



O proprietário do veículo já foi encontrado e disse à polícia que sua filha usaria o carro para passar o fim de semana com uma amiga. A jovem é considerada pelas autoridades como "radical", com tendência ao terrorismo.



Em 13 de novembro de 2015, Paris foi palco de uma tragédia provocada pelo grupo extremista Estado Islâmico, que cometeu uma série de atentados simultâneos pela capital francesa e matou cerca de 130 pessoas. Desde então, a França vive em alerta máximo contra terrorismo.