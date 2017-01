Carro cai na ribanceira da Dutra e provoca congestionamento

Home

Taubaté

Um grave acidente no quilômetro 123 da rodovia Presidente Dutra provocou congestionamento na pista sentido São Paulo, na tarde desta quarta-feira (25), entre Taubaté e Caçapava. Por volta das 16h, um caminhão acertou a traseira de um veículo, que caiu na ribanceira lateral da pista. Os passageiros do carro foram socorridos com ferimentos.

De acordo com informações da equipe que socorreu as duas vítimas do acidente, a pista estava com lentidão, e o veículo, um Fiat Uno, ao frear, teve sua traseira atingida por um caminhão que vinha logo atrás. Com o impacto, o carro foi jogado para a ribanceira.

Os dois passageiros foram socorridos e estão estabilizados. O helicóptero águia da Polícia Militar foi chamado para resgate, e as vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Taubaté.

De acordo com a CCR Nova Dutra, concessionária responsável pela rodovia, eram cerca de oito quilômetros de lentidão por volta das 16h45.