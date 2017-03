Carnaval de Pinda atraiu 150 mil foliões durante o feriado

Home

- 14:34

Redação

São José dos Campos



Mais de 150 mil foliões participaram do Carnaval promovida pela Prefeitura de Pindamonhangaba. As festividades começaram no dia 17 e foi encerrada no último dia 20, no Largo do Quartel.



Além do Festival, o Pré-Carnaval de Moreira César com o Bloco do Barbosa, completou a programação antecipando a folia, que começou para valer no sábado (25), com o Bloco das Dondocas e terminou só na noite de terça-feira (28).



Entre os blocos que arrastaram os foliões estão o Bloco das Dondoca, que foi acompanhado por 10 mil pessoas, além da presença de Juca Teles e a banda Estrambelhados, que foi seguido por 40 mil foliões. O Bloco Socó da Madrugada também agitou a cidade com mais de 10 mil pessoas seguindo o trajeto realizado por ele entre o Largo do Quartel até a avenida Nossa Senhora do Bonsuceso.



Crise. Como a maioria das cidades brasileiras, Pindamonhangaba também enfrenta uma crise econômica, então, apostou em um carnaval com menos gastos. No total, o investimento para a realização do Carnaval foi de aproximadamenteR$ 250 mil, representando uma economia de cerca de 50% com relação à festa nos anos anteriores.



"Recebemos um público maravilhoso neste carnaval e a expectativa já era muito boa. A gente pode dizer que foi excelente. A população entendeu a nossa situação econômica. É um carnaval mais enxuto, mas muito alegre, carnaval família, e no ano que vem nós faremos um carnaval ainda mais bonito", disse o coordenador de eventos Ricardo Flores.



“Conseguimos fazer um carnaval mesmo num momento difícil. Reduzimos alguns custos, com uma duração menor, porém isso não tirou o brilho das festividades. Eventos durante os feriados são importantes para manter a cidade cheia, pois além dos turistas que vêm nos visitar, isso faz movimentar a economia do município com a população permanecendo por aqui", avaliou o prefeito Dr. Isael Domingues.