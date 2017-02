Carnaval de Cunha receberá 80 mil foliões

Home

Com um dos carnavais de rua mais tradicionais da região, a cidade de Cunha deve receber 80 mil turistas nos quatro dias de folia da semana que vem. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a cidade possui 22 mil habitantes.



De acordo com o poder público, os hotéis e pousadas da cidade já estão com 80% de reservas garantidas. O Carnaval da cidade deve ser potencializado este ano, já que São Luiz do Paraitinga, dona da principal festa da RMVale, não terá folia.



Entre as atrações especiais, Cunha terá a presença da banda Vitrine+, além do bloco Juca Teles e da Banda Estrambelhados, da vizinha São Luiz. Estão confirmadas também atrações já tradicionais da cidade, como a Banda Furiosa e os blocos Pé de Cana, Dragões do Morro, Só Alegria e das Piranhas. Clique aqui e confira a programação completa do Carnaval de Cunha.



"Nosso Carnaval atrai cada vez mais turistas e este ano devemos receber ainda mais visitantes por conta de algumas cidades da região terem cancelado seus festejos. Estamos preparados e temos infraestrutura necessária para acolher os turistas e os foliões que desejarem passar o feriado conosco e se divertir de forma democrática e segura", disse Rolien Guarda Garcia, prefeito da cidade, que terá uma ação especial da Polícia Militar para garantir a segurança dos foliões.