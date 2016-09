Carlinhos: ‘Saúde de São José é melhor que de 95% das cidades’

Home

- 21:18

Declaração foi feita pelo petista durante sabatina ontem. Ele disse que rede melhorou, na comparação com gestão do PSDB

Redação

São José dos Campos

O prefeito Carlinhos Almeida (PT), candidato à reeleição em São José dos Campos, colocou o sistema de saúde do município entre os melhores do país. A declaração foi dada na terceira edição do ‘Encontro com os Candidatos a Prefeito’.

A sabatina é organizada pelo Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), em parceria com o jornal OVALE. Felício Ramuth (PSDB), Claude Moura (PV), Shakespeare Carvalho (PRB) e Luiz Carlos de Oliveira (PEN) participaram de edições anteriores do evento.

“Se a gente comparar o sistema de saúde de São José com 95% das cidades brasileiras, nós temos um atendimento superior. Agora, isso não significa que a gente possa se acomodar”, afirmou.

De acordo com o petista, a rede municipal avançou em relação aos 16 anos de gestões do PSDB na cidade. Além disso, ele elencou programas criados ou ampliados na atual administração. “Consultas, por exemplo, foram feitas 2 milhões em 2012. No ano passado, foram 2,8 milhões. Se formos para cirurgia, também ampliamos. Criamos o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), o Hospital da Mulher, ampliamos o Saúde da família”, disse o candidato à reeleição.

Promessas. Carlinhos Almeida também avaliou, de maneira positiva, seu resultado no ‘Promessômetro’, ferramenta criada por OVALE para acompanhar a execução das promessas de campanha dos prefeitos de São José e Taubaté. O petista cumpriu integralmente 39% das promessas feitas em 2012.

Das 68 promessas assumidas na última campanha, cumpriu 27 até agora. Já as propostas em execução são 24 atualmente (35,9% do total). Os compromissos na estaca zero ou que não foram cumpridos por Carlinhos somam 17, ou 25% do total.“Se fosse traduzir [o promessômetro] em nota, daria 7,5 ou 8. Mas não é tão simples. Muitos dados que o jornal considera que não foram cumpridos, foram cumpridos. Mas não gosto de brigar com avaliação. Eu procuro ler, avaliar e, se ela revela falha, procuro corrigir”, declarou.

O candidato à reeleição destacou que a crise financeira dificultou a concretização de compromissos assumidos. “Muitas coisas que não conseguimos realizar se deram em função de uma crise econômica que todos estamos vivendo e que reflete no orçamento”, pontuou o prefeito. “Este ano, a prefeitura está arrecadando 10% a menos que no ano passado. Em 2015, foi 7% a menos que no ano anterior”, concluiu.

Crise. Sobre não citar líderes nacionais do PT em sua campanha, disse que o mais importante é o cenário municipal. “Em eleição municipal, interessa a história do candidato. Tenho uma vida que todo mundo conhece. Tenho o mesmo padrão de vida hoje e antes de ser prefeito. As pessoas sabem da minha honra e da minha integridade. As pessoas podem ou não votar em mim. Mas querer transformar a questão municipal em nacional, acho que é forçar a barra”, disse.