Carlinhos garante que ação com Odebrecht foi legal e que PSDB também recebeu doação

O ex-prefeito de São José dos Campos Carlinhos Almeida (PT), que está sendo investigado pela Justiça Federal de São Paulo por ter recebido dinheiro da construtora Odebrecht como parte de um acordo com a empreiteira para alterar trechos de uma Medida Provisória à época em que ainda era deputado, afirmou em nota divulgada na manhã dessa quarta-feira que a doação não teve qualquer caráter de contrapartida por sua atuação parlamentar.

O petista garantiu que está tranquilo com as investigações e que a mesma empresa já realizou, inclusive, doações ao ex-prefeito de São José, Emanuel Fernandes (PSDB) e ao candidato derrotado por ele em 2012, quando foi eleito prefeito.

Confira a nota:

"Vou demonstrar tranquilamente que a doação que recebi da Mectron, tanto naquela campanha como em outras, não teve qualquer caráter de contrapartida por minha atuação parlamentar. Seria até uma impossibilidade na linha do tempo, já que a Medida Provisória que relatei, fundamental para fortalecer a indústria nacional de defesa que está quase toda instalada aqui na nossa região, entrou em vigor muito antes do momento em que me tornei candidato à prefeito, quando recebi a doação de forma legal e transparente. Aliás, a empresa também doou exatamente o mesmo valor e no mesmo dia para meu principal adversário, o candidato do PSDB, o que reforça a impossibilidade de se tratar de uma suposta "contrapartida". A Mectron tinha a prática de fazer contribuições para candidatos que representam a região em seguidas eleições, de diferentes partidos. Em 2010 por exemplo, foi doadora tanto da minha campanha como do então deputado Emanuel Fernandes. O mais importante para mim é que tenho a consciência tranquila porque não fiz nada de errado e por isso mesmo nunca temi qualquer tipo de apuração"

A Mectron, citada por Carlinhos, é uma unidade da Odebrecht Defesa e Tecnologia, sediada em São José dos Campos. Emanuel não comentou o assunto ao ser procurado por OVALE.