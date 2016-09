Carlinhos é o convidado da terceira sabatina no Ciesp

Home

O prefeito Carlinhos Almeida (PT), candidato à reeleição em São José dos Campos, participa nesta segunda-feira, a partir das 19h30, da terceira edição do “Encontro com os Candidatos a Prefeito”. O evento no Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) é organizado em parceria com O VALE.

O petista encerra a série, que já recebeu os candidatos Felício Ramuth (PSDB), Claude Moura (PV), Shakespeare Carvalho (PRB) e Luiz Carlos Oliveira (PEN). Pela regra, a sabatina é dividida em quatro blocos de 38 minutos. Os blocos são separados por temas: Infraestrutura, Saúde e Qualidade de Vida, Incentivos Fiscais e Atração de Novos Negócios e, por último, Educação.

Em cada parte os candidatos responderão a duas perguntas formuladas pela mesa diretora do Ciesp e terão até dois minutos para responder cada uma delas. Os convidados também irão responder perguntas dos organizadores e do chefe de reportagem de O VALE, Cláudio César de Souza.

Ideias. O editor-chefe de O VALE, Guilhermo Codazzi, afirma que é papel do jornal promover um debate democrático e cheio de ideias. “Isso acontece ouvindo as propostas de cada um dos candidatos para o futuro de nossa cidade, levando aos leitores informações que aos auxiliem na hora de votar, de forma consciente e convicta. E para cumprir essa missão o estabelecimento de parcerias é peça-chave.”

