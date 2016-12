Carlinhos deixa o Paço Municipal com 41% das promessas cumpridas

Home

- 09:50

Segundo dados do ‘Promessômetro’ de OVALE, petista conclui mandato nesse sábado após cumprir integralmente 28 dos 68 compromissos firmados na eleição de 2012

Redação

São José dos Campos

Os prefeitos de São José dos Campos e de Taubaté, Carlinhos Almeida (PT) e Ortiz Junior (PSDB), concluem os quatro anos de mandato neste sábado sem cumprir mais da metade das promessas feitas na campanha eleitoral de 2012. Carlinhos deixa o cargo ao fim deste ano. Ortiz garantiu a reeleição em outubro.

Em São José, o prefeito deixa o Paço Municipal com 41% de promessas cumpridas integralmente, segundo o Promessômetro, ferramenta criada por O VALE para acompanhar a execução das promessas de campanha do petista.

Dos 68 compromissos assumidos por Carlinhos há quatro anos, 28 foram concluídos integralmente. Outros 24 (35,2%) estão em andamento e 16 (23,5%) ficaram no papel. Já o balanço paralelo, feito pela prefeitura, aponta um diagnóstico diferente. O levantamento está disponível no site de O VALE.



Oposição.] O líder do PSDB na Câmara de São José dos Campos, vereador Juvenil Silvério (PSDB), diz que olhando a realidade da cidade, o resultado do levantamento acaba sendo positivo para Carlinhos.

“Ele descumpriu muita coisa. Como ele pode dizer que valorizou o servidor? E os pagamentos em atraso?”, questionou o parlamentar tucano. “Quando não planeja direito, fica impossível cumprir as metas assumidas”, completou.

Prefeito têm levantamentos paralelos

Por meio de nota, a Prefeitura de São José dos Campos afi]rmou que “o levantamento do jornal O VALE novamente não contabilizou muitas ações promovidas”.

“Das 68 propostas elencadas, 51 já foram implantadas e 15 estão em andamento ou já foram iniciadas. O levantamento também não considerou obras, programas e serviços que foram criados e incorporados ao longo da atual administração”, declarou.

Com base nas informações do Promessômetro de O VALE, o governo Carlinhos Almeida elaborou levantamento semelhante, mas com desempenho favorável ao petista.

No diagnóstico paralelo de Carlinhos Almeida, por exemplo, existe uma promessa relacionada à Guarda Municipal. Enquanto a reportagem considerou que a promessa de fortalecer a Guarda Municipal não foi cumprida integralmente, a administração sustenta que realizou essa proposta, com contratação de novos guardas, compra de veículos, investimento em treinamento e implantação do Plano de Carreira da corporação.