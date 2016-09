Carlinhos busca apoiadores fora do PT

Home

- 21:07

Redação

São José dos Campos

Sem usar caciques nacionais da política em sua campanha, o prefeito Carlinhos Almeida (PT) aposta suas fichas em intelectuais de peso e empresários de sucesso em sua tentativa de reeleição à Prefeitura de São José dos Campos.

Com a crise política que atingiu em cheio a imagem do PT, Carlinhos optou por colocar na propaganda eleitoral nomes como o de Ozires Silva, fundador da Embraer.

O engenheiro aeronáutico, idealizador do Grupo São José 2030 e presidente do conselho consultivo do WTC (World Trade Center), aparece no programa de televisão do petista elogiando o programa Escola Interativa, uma das vitrines de Carlinhos na área de educação. “Essa proposta da Escola Interativa foi absolutamente essencial para que possamos ter confiança no resultado que isso vai significar na vida de cada dos nossos brasileirinhos que estão vivendo hoje em São José”, diz Ozires na propaganda de televisão.

Um dos raros políticos de fora da cidade a aparecer na propaganda foi Marco Bertaiolli (PSD), prefeito de Mogi das Cruzes.

Ninho. Já o candidato Felício Ramuth (PSDB) aposta em figuras nacionais para se cacifar. Na semana passada, por exemplo, o senador José Aníbal (PSDB) visitou a cidade para panfletar nas ruas.

Na próxima sexta-feira, será a vez do senador tucano Aloysio Nunes passar por São José para reforçar a campanha de Felício ao Paço. “Vamos ir às principais ruas de São José”, afirmou o candidato do PSDB, líder na pesquisa Ibope com 35% das intenções de voto.