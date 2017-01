Carlinhos ampliou gastos de investimentos em 2016

Home

- 09:21

Segundo levantamento da gestão Felício, petista gastou 14% do orçamento do ano passado em obras

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A ofensiva do governo Felicio Ramuth (PSDB) para apontar os erros da gestão Carlinhos Almeida (PT) mira as principais vitrines da administração petista em São José dos Campos.

Levantamento da equipe tucana mostra que, em 2016, Carlinhos mais que dobrou os investimentos em obras no município. O prefeito tentou a reeleição no ano passado, mas acabou derrotado em primeiro turno.

Segundo o secretário de Finanças da cidade, José de Mello Corrêa, foram realizados em investimentos o equivalente a 7% do orçamento de 2013, primeiro ano do governo Carlinhos. No ano passado, o percentual saltou para 14%. Esse crescimento teria sido decisivo no agravamento da crise financeira do município. “Numa conta de padaria, nem precisa ser expert, você nota que, em 2013, o investimento foi de 7%. Em 2014, 5%. Em 2015, 4%. Em 2016, foram gastos praticamente 14%”, afirmou Corrêa.

"Em 2016, foi alavancado de alguma forma um dinheiro que não poderia ser usado em investimentos em ano eleitoral. Isso é o que mais aborrece, porque estamos contando a conta-gotas o dinheiro para pagar o funcionalismo, saúde e educação”, completou o secretário.

Investimentos. No ano eleitoral, a gestão passada intensificou os investimentos em vitrines como Hospital da Mulher, Novo Centro, reforma do Teatrão e programa de asfaltamento de vias, como a avenida Jorge Zarur, que liga a região oeste de São José e a zona sul da cidade.

Balanço divulgado pela gestão anterior mostrava que, em quatro anos, foram investidos R$ 561 milhões em obras e novos investimentos. As obras de revitalização da região central custaram R$ 10,7 milhões. Já a reforma do Teatrão, que ainda está em execução, supera os R$ 30 milhões. A última etapa concluída no Teatrão foi a Casa do Saber Casimiro Montenegro Filho, entregue por Carlinhos às vésperas do Natal. A creche e a revitalização do ginásio do local ainda não acabaram.

A reportagem de O VALE tentou contato com a equipe da prefeitura na gestão anterior, mas não obteve retorno.

Quadro. Durante a pré-campanha eleitoral, no ano passado, Carlinhos divulgou um quadro com obras realizadas a cada ano do mandato. O ex-prefeito, entretanto, não publicou valores dos investimentos.

"Fizemos obras em 2013, 2014 e 2015. Essa história de fazer obra apenas em ano de eleição era a prática do PSDB na gestão passada”, disse o petista na campanha.

Rombo é de R$ 306 milhões, aponta Felicio

Em coletiva de imprensa na semana passada, a equipe do prefeito Felicio Ramuth anunciou que a Prefeitura de São José dos Campos possui uma dívida de R$ 306 milhões, deixada pelo governo Carlinhos Almeida.

Deste valor, seriam R$ 185 milhões em dívida com fornecedores e outros R$ 121 milhões devidos ao IPSM (Instituto de Previdência do Servidor Municipal). Existiriam dívidas de luz, água, com o Hospital Municipal e com o Próvisão.

De acordo com a equipe do prefeito, que assumiu o Paço Municipal no último dia 1º, o valor foi apurado pela Comissão Especial formada pelas secretarias de Governança, Gestão Administrativa e Finanças, e Apoio Jurídico.

Números. A equipe do ex-prefeito Carlinhos Almeida contestou os números. Em nota, o antigo governo afirmou que deixou contratos de investimento em mais de R$ 1,1 bilhão, e que, dos valores citados pela equipe de Felício Ramuth, R$ 185 milhões estão em empenho, ou seja, ainda podem ser cancelados pela prefeitura.