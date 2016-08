Home

Caraguatatuba



O transporte de cargas especiais interditará amanhã a pista no trecho de serra da Rodovia dos Tamoios (do km 68 ao km 80,7), nos dois sentidos de tráfego. A interrupção será entre 1h e 5h, para evitar transtornos no trânsito. As opções serão as rodovias SP-98 Paulo Rolim Loureiro (Mogi/Bertioga) e SP-125 Oswaldo Cruz (Taubaté/Ubatuba). A operação da carga será acompanhada pela Polícia Rodoviária.