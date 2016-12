Caravana de Natal da Coca-Cola sairá do Via Vale em Taubaté

Home

Taubaté



A caravana de Natal da Coca-Cola, que passará por Taubaté na próxima quinta-feira ganhou um novo ponto de partida, o Via Vale Garden Shopping será o local do pontapé inicial na cidade, a partir das 17h30.



Com cinco carros, a caravana promete trazer a magia do Natal da Coca-Cola com papai noel no trenó, com o famoso e um globo de neve gigante. Os interessados em ver o trajeto completo da caravana podem consultar o site de Natal da Coca-Cola.



“É uma emoção muito grande poder proporcionar este tipo de atração aos nossos clientes. Definitivamente, o Natal é inspirador. Os clientes que passarem por aqui neste dia, terão uma experiência única” destaca Bruna Marcon, coordenadora de marketing do Via Vale.



Para quem não quiser acompanhar o trajeto pelas ruas da cidade, o shopping ainda oferece diversão: uma apresentação natalina da Banda do CAVEX encerra as atividades do dia, às 20h. As atrações são exclusivas e gratuitas.