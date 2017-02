Capoeira adaptada à terceira idade é atração em Taubaté

Home

- 12:56

Daniela Santos

Taubaté



Movimentar-se é preciso. Tanto para a qualidade de vida, física e psicológica, já dizem os especialistas. Em Taubaté, a partir do dia 2 de março, serão abertas as inscrições para o ‘Capoeira Angola adaptada para 3ª Idade’.



Trata-se de aulas do estilo mais antigo de jogar capoeira, com um toque mais lento, em uma roda. A ideia é tornar a prática como uma espécie de terapia aos idosos, um prazer para aqueles que tanto têm a ensinar à sociedade.



Para participar é necessário realizar a inscrição no Centro Cultural Toninho Mendes, do dia 2 até o dia 13 de março. Para efetuar a inscrição é preciso que o interessado tenha em mãos o RG, CPF, comprovante de residência, foto 3x4 e um atestado médico autorizando a prática da atividade física.



O centro cultural fica localizado na praça Coronel Vitoriano 1, na região central de Taubaté, no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h. A data de início das aulas ainda não estão definidas.