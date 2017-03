Capital da violência, RMVale vira prioridade da segurança

Home

Governador Geraldo Alckmin (PSDB) afirma que o Vale do Paraíba, região com o maior índice de violência em São Paulo, é prioridade do Estado para o combate à violência. Área receberá reforço no efetivo policial

Danilo Alvim

Taubaté

Recordista em violência no Estado, a região do Vale do Paraíba terá prioridade no combate à criminalidade, de acordo com o governo de São Paulo, principalmente no emprego de novos policiais, para preencher os clarões no efetivo.

Ao todo, 442 novos policiais recém formados na Acadecol (Academia de Polícia do Estado de São Paulo) serão distribuídos em delegacias de todo o Estado nesses próximos 15 dias. A RMVale será a mais beneficiada.

Dos novatos, serão 80 delegados, 79 investigadores, 283 escrivães, além de 124 policiais técnico-científicos. “O Vale e o Litoral Norte vão receber o maior número de efetivo, porque precisam. Nós estamos concentrando esforços aqui para reduzir os índices, que são altos na região”, disse o governador Geraldo Alckmin (PSDB) em solenidade, ontem em Taubaté, onde inaugurou a nova sede da Delegacia Seccional de Taubaté.

Com o investimento de R$ 2,3 milhões, o prédio que antes abrigava uma cadeia pública, foi reformado e ampliado. De acordo com o governador, na próxima semana será anunciada a convocação de mais policiais civis que foram aprovados no concurso.

Eles serão chamados até o final do primeiro semestre para atuarem nas delegacias.

A região segue liderando os índices de criminalidade no Estado. O índice de homicídios, o mais alto de 2016, teve queda de 17,14 % no primeiro bimestre de 2017, se comparado com o mesmo período no ano passado -- de 70 para 58 homicídios. Mesmo assim, a região continua a mais violenta.

Nos crimes de latrocínio, no entanto, houve alta de 3 para 6 ocorrências na RMVale. “Claro que nós não estamos satisfeitos com os índices criminais, precisamos reduzir muito mais, mas de 11 indicadores de segurança, 10 caíram, então isso é um estímulo pra policiais que agora terão reforçado os recursos humanos pra poder reduzir mais”, disse o governador de São Paulo.

Investimento. A coronel Eliane Nikoluk, disse que o investimento vai fazer a diferença.

“Tudo que pode ser somado a área de segurança sendo aplicado de forma coordenada com outros órgãos pode fazer diferença. O ano de 2016 foi muito difícil, que sem dúvida a crise econômica muito forte impactou na criminalidade, com as indústrias sofrendo”.