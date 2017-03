Cantor Fernandinho faz show com renda destinada ao GACC

Home

São José dos Campos

O cantor Fernandinho fará uma apresentação no próximo dia 29, em São José dos Campos, com renda revertida em prol do hospital do GACC (Grupo de Assistência à Criança com Câncer). O evento acontece na Igreja da Cidade, e os ingressos já estão disponíveis.

Atualmente, cerca de 500 crianças e jovens são ajudados pelo instituto. O show faz parte da campanha "Todos pelo GACC", que terá novas ações ao longo de 2017. No show, o cantor vai apresentar os sucessos de seu novo trabalho, o DVD "Galileu", e dos outros cinco álbuns de sua carreira.

Os ingressos custam R$ 25, e estão disponíveis no próprio hospital do GACC, que fica na avenida Possidônio José de Freitas, 1200, no bairro do Urbanova. Também estão sendo vendidos na Dispemec Autopeças, Loja Mell House, Farma Conde da Cassiano Ricardo, Lava Rápido JS, Marinella Doceria, Óptica Royalle e Ruiz Cabeleireiros, além do site https://www.e-inscricao.com/gacc/todospelogacc.