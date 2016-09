Candidatos têm diferentes 'remédios' para a saúde

Home

- 00:14

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O problema crônico da saúde pública em São José dos Campos tem solução definitiva. Quem garante ter o remédio são os candidatos a prefeito da cidade, que dedicam segundos preciosos de seus programas de televisão a esse assunto. De prontuário online até incentivo à medicina natural. No receituário dos candidatos, sobram propostas para melhorar o atendimento nas unidades de saúde espalhadas por São José.

Motivos para o interesse dos candidatos no tema não faltam. Mas um deles foi apontado na pesquisa Ibope, divulgada no fim de agosto, que revelou que 43% do eleitorado está insatisfeito com o serviço oferecido pela administração municipal. Em segundo lugar, com 14% de citações, aparece o item segurança pública. Geração de emprego (7%) e Educação (6%) vêm logo na sequência.

Ampliação. O prefeito Carlinhos Almeida (PT), candidato à reeleição em outubro, promete dobrar o programa Saúde da Família, passando de 44 equipes para 88, além de construir a segunda fase do Hospital da Mulher.

“Investimos e incrementamos bastante na área de saúde. Porém, não estou satisfeito. Temos muito mais a fazer. As 44 equipes do Saúde da Família que temos é muito mais que as quatro do governo anterior. Mas minha meta é dobrar para 88”, afirmou o prefeito.

Internet. Na era digital, o candidato Shakespeare Carvalho (PRB) fala em criar um sistema inteligente para interligar todas as unidades de saúde da rede municipal.

O agendamento de consultas também seria feito pela internet. Ele ainda defende o reforço nas parcerias com entidades filantrópicas.

“A gente quer fazer as parcerias com as instituições para diminuir a fila de exames, ser mais rápido e a devolutiva para o médico também ser mais rápida. Além de zerar a fila das cirurgias que temos”, declarou o candidato do PRB.

Ninho. Felício Ramuth (PSDB) promete fazer 35 mil cirurgias por ano, entregar remédios de alto custo nos bairros, implantar o Hospital Infantil e o programa UBS Resolve, para atender casos menos complexos dos pacientes. “Vou fazer o que um bom gestor faz: investir bem o seu dinheiro e completar o que falta. Nós precisamos oferecer mais serviços para as pessoas. Vamos escutar os cidadãos e eleger as prioridades”, afirmou o postulante tucano.

Verde. Claude Moura (PV) quer informatizar toda a rede municipal de saúde de São José dos Campos. Ainda defende a ampliação do diálogo entre todos os atores da saúde, como médicos e gestores de entidades, em busca de soluções para o tema.

O candidato Toninho Ferreira (PSTU) tem como principal bandeira de campanha a municipalização da saúde, colocando fim ao sistema de OS (Organização Social).

Luiz Carlos de Oliveira (PEN) fala em investir na saúde preventiva, criar mutirões em postos de saúde, valorizar os profissionais da saúde do município, além de apostar na medicina natural.

Números. A estrutura da saúde em São José contempla cinco UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), quatro hospitais e 40 UBSs (Unidades Básicas de Saúde). A UPA do Campo dos Alemães foi a última a ser entregue, no mês passado.

O Hospital da Mulher, que a oposição diz se tratar de um ambulatório, foi entregue à população em fevereiro. No local, são realizados exames especializados, consultas, acompanhamento pré-natal de alto risco, acompanhamento para pacientes com câncer de mama e mulheres vítimas de violência.

O edital de licitação para a segunda fase do hospital, que terá 98 leitos, está suspenso por uma determinação feita pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado).