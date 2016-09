Candidatos pegam carona nos desfiles em São José e Taubaté

Home

Bruna Soares

São José dos Campos

Candidatos aos governos de São José dos Campos e Taubaté pegaram carona ontem nos desfiles cívicos do feriado de 7 de setembro para fazer campanha e se aproximar do eleitorado.

Em São José, os postulantes ao Paço Shakespeare Carvalho (PRB), Luiz Carlos Oliveira (PEN) e Toninho Ferreira (PSTU) estiveram no ato público na região central, onde fizeram corpo a corpo com os munícipes e aproveitaram a presença do público para entregar panfletos, jornais e materiais com suas propostas. Cerca de 10 mil pessoas acompanharam os desfiles em comemoração à Independência ontem de manhã.

Em Taubaté, os prefeituráveis Vera Saba (PMB), Pollyana Gama (PPS), Isaac do Carmo (PT) e José Saud (PMDB) compareceram aos atos públicos para interagir com os eleitores. Candidatos a vereador nas duas cidades também fizeram campanha durante os desfiles do 7 de setembro.

Corpo a corpo. Candidatos a prefeito consultados disseram não ver nenhum problema em fazer campanha durante os desfiles do 7 de setembro. “Acompanhar os desfiles já é tradicional na minha vida, independentemente de ser ou não candidato. É algo que vem da minha família. Conversei com as pessoas, apresentei minhas propostas, respondi questionamentos e fui muito bem recebido. Faz parte da campanha”, afirmou Shakespeare.

“Com muito respeito à data, assisti ao desfile e depois, na lateral do local, conversei com alguns eleitores”, disse Pollyana Gama.

Legislativo. Os concorrentes à uma cadeira na Câmara Municipal das duas cidades também estiveram nos atos. Na cidade de São José, os candidatos Wagner Balieiro (PT) e Walter Wayashi (PSDB) estiveram na rua 15 de novembro, onde ocorreu o desfile, conversando os eleitores do município.

Representando Taubaté, alguns candidatos como Douglas Carbonne (PCdoB) e Salvador Soares (PRB) também assistiram os atos na Avenida do Povo e cumprimentaram os presentes.

Desfile. Em São José, o desfile que passou pela Rua 15 de novembro, foi palco para instituições como a banda do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), Corpo de bombeiros juntamente com as ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além de cerca de 320 crianças, adolescentes, pais, responsáveis e profissionais da Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza), que trouxeram para o ato a discussão sobre os direitos da criança e do adolescente. Na cidade, 27 entidades participaram do desfile. As vias interditadas já foram liberadas para o tráfego dos veículos.



Avenida. Já em Taubaté, as festividades para a data começaram às 7h da manhã com o hasteamento da bandeira e a interpretação do Hino Nacional, na avenida do Povo. Com o desfile, o trecho coberto da via deve permanecer interditado até às 8h de amanhã, para que sejam desmontadas as estruturas elaboradas para o evento. As demais ruas que foram impedidas para o trânsito já foram liberadas pela Prefeitura. Militares do Aman (Acadêmica Militar das Agulhas Negras) e ESPCEX (Escola Preparatória de Cadetes do Exército) desfilaram pela Avenida do Povo, acompanhados dos grupos de escoteiros e ao som da tradicional Famuta (Fanfarra Municipal de Taubaté). Ao todo, foram 36 entidades que participaram das comemorações.



