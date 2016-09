Candidatos ignoram Lula e Dilma em campanha

Home

Políticos não têm seguido diretório estadual da sigla, que orientou a defesa dos legados



Candidatos a prefeito do PT na região têm descumprido na campanha eleitoral uma resolução do diretório estadual da sigla, que, em junho deste ano, orientou os prefeituráveis a fazer “do processo eleitoral muito mais que uma disputa institucional e sim um momento privilegiado para organizar e fortalecer a resistência ao golpe”.

O documento ainda aponta a necessidade de “defender o legado de Lula e Dilma”.

Apesar da determinação, os principais nomes da sigla têm evitado abordar o tema nas ruas e nas propagandas no rádio e na televisão. Carlinhos Almeida, em São José, e Isaac do Carmo, em Taubaté, evitam citar Dilma e Lula em suas campanhas.

A coordenadora do PT na região, vereadora Rose Gaspar, de Jacareí, nega a tentativa de esconder a ex-presidente da República. “É óbvio que não estamos escondendo. Cada campanha tem a sua estratégia. O Carlinhos, por exemplo, vai falar bastante do Pinheirinho dos Palmares, do ‘Minha Casa, Minha Vida’ e o grande legado social dos governos do PT”, declarou Rose.

Resolução. Outra resolução, emitida pelo Diretório Nacional em maio deste ano, adota a mesma linha de orientação. “Entendendo o caráter local das disputas municipais, com as ameaças concretas do governo golpista às conquistas sociais da era Lula/Dilma, são fundamentais levar aos palanques a defesa de políticas como o ‘Minha Casa, Minha Vida’, Luz para Todos, Água para todos, Interiorização das Universidades, Escolas Técnicas, estradas, políticas de renda, Mais Médicos”, diz um trecho do documento. Neste ano, o PT terá sete candidatos a prefeito nas 39 cidades da região.