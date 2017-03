Candidatos à presidência da FCCR são divulgados

Home

Paula Maria Prado

São José dos Campos



Conselheiros escolheram na noite desta terça-feira (7), sete nomes de possíveis candidatos à presidência da FCCR (Fundação Cultural Cassiano Ricardo). A reunião, que aconteceu na sede da fundação, durou uma hora.



O presidente provisório da instituição, Aldo Zonzini Filho, está entre os indicados. Além dele, Vicente de Moraes Cioffi e André Ravasco, que fizeram parte da lista tríplice anterior, entregue ao prefeito Felício Ramuth (PSDB) em dezembro de 2016, também estão entre as indicações.



Segundo informações de Gabriel Alves da Silva Júnior, membro do conselho deliberativo da FCCR, representante do teatro da Rua Elisa e também indicado, dos 27 conselheiros, 17 estiveram presentes na reunião.



Esta foi pontuada por falas sobre o legado do atual conselho nas conquistas das políticas públicas culturais de São José, como a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, a elaboração do projeto do Plano Municipal de Cultura, a implantação do Conselho Municipal de Políticas Culturais e a restauração e o resgate do Cine Teatro Benedito Alves.



Os indicados agora terão até o dia 13 para protocolarem uma declaração de concordância para concorrerem ao cargo. A lista com os três nomes indicados para a presidência deverá ser encaminhada ao prefeito no mês de abril.



Aldo é o único ligado ao PSDB. Os demais indicados são ligados, em sua maioria, a movimentos sociais, em particular, ao movimento cultural e a sociedade civil organizada.



Confira os nomes indicados:



Aldo Zonzini Filho – ex-secretário de assuntos jurídicos da prefeitura de São José, ex-presidente da OAB de São José. Atual presidente eleito provisoriamente para a FCCR



André Ravasco – ator e produtor cultural, membro do Teatro da Rua Elisa



Daniela Savastano – membro do conselho gestor do Fundo Municipal de Cultura e gestora cultural do Sesc



Gabriel Alves da Silva Júnior - funcionário público municipal, engenheiro civil, advogado, membro do conselho deliberativo da FCCR e do conselho gestor do FMC e representante do Teatro da Rua Elisa



Vicente de Moraes Cioffi – funcionário público de carreira da FCCR, ambientalista e ex-diretor administrativo da FCCR



Fabrício Camilo – membro do conselho deliberativo da FCCR, representante do movimento contra a discriminação racial e membro do Movimento Negro



Salatiel Alves Ferreira Junior – funcionário público federal, diretor do ADC CTA e membro do conselho deliberativo da FCCR, representante das ADC's