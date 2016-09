Candidatos à prefeito arrecadam R$ 3 milhões

Home

Quantia é referente à receita declarada à Justiça Eleitoral pelos seis postulantes ao Paço de São José e pelos sete de Taubaté



Os candidatos a prefeito de São José dos Campos e Taubaté já declaram à Justiça Eleitoral ter recebido, juntos, quase R$ 3 milhões. O prazo para o envio da prestação de contas parcial da campanha terminou nessa terça-feira, dia 13. Precisavam ser declaradas transferências do Fundo Partidário, recursos em dinheiro e estimáveis em dinheiro recebidos, além dos gastos realizados, entre os dias 16 de agosto e 8 de setembro.

Em São José dos Campos, a arrecadação dos seis candidatos soma R$ 2.148.329. O candidato Felício Ramuth (PSDB) tem a maior arrecadação, com R$798.570. Em seguida, aparece Shakespeare Carvalho (PRB), com um total de R$793.608.

O prefeito Carlinhos Almeida (PT) possui a terceira maior quantia. O petista tem disponível para a campanha um saldo de R$436.185, à frente de Claude Moura, com R$115.600.

Toninho Ferreira (PSTU) arrecadou R$4.366,07. Luiz Carlos de Oliveira (PEN) declarou não ter recebido verba para a campanha até agora.

Taubaté. Em Taubaté, a arrecadação dos sete candidatos soma R$ 642 mil, e as despesas acumulam R$ 571 mil. A maior arrecadação é de Pollyana Gama (PPS), com R$ 250 mil, seguida de perto por Ortiz Junior (PSDB), com R$ 234 mil. Em relação às despesas, a ordem se inverte: Ortiz com R$ 197 mil e Pollyana com R$ 186 mil.

Na sequência, na arrecadação, vem José Saud (PMDB), com R$ 137 mil, Isaac do Carmo (PT), R$ 8,5 mil, Vera Saba (PMB), R$ 6,5 mil, Donizeti Lousada (PSDC), R$ 3,9 mil, e Silvio Prado (Psol), R$ 500.