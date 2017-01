Candidato único, Juvenil Silvério vai presidir Câmara de São José

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

O vereador Juvenil Silvério (PSDB) foi eleito neste domingo presidente da Câmara de São José dos Campos. O tucano, candidato único, recebeu 19 dos 21 votos possíveis. Duas cédulas de votação foram invalidadas por preenchimento incorreto.

Juvenil assume o cargo para o biênio 2017-2018. Robertinho da Padaria (PPS) será o vice-presidente. Maninho (2º vice-presidente), Rogério Cyborg (1º secretário) e Amélia Naomi (2ª secretária) completam a mesa diretora.

A escolha do vereador do PSDB foi resultado de uma articulação bem-sucedida nos bastidores. Os tucanos garantiram espaço aos rivais na mesa diretora e nas comissões permanentes. Com isso, nomes que se lançariam na disputa acabaram abrindo mão da candidatura. “Quero contemplar a todos os vereadores da Casa neste biênio”, afirmou Juvenil logo após ser escolhido presidente do Legislativo.

O prefeito eleito Felicio Ramuth ficou satisfeito com a decisão. “Sempre defendi que, neste momento, é importante um presidente da Câmara alinhado a nós”, declarou.

O novo presidente do Legislativo vai administrar um orçamento de R$ 56,7 milhões.

Na eleição para os cargos das comissões permanentes, quem levou a melhor foi Lino Bispo (PR), que presidirá a Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos, a principal da Casa.

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento ficou com a vereadora Dulce Rita (PSDB), a mais votada na eleição de outubro de 2016.