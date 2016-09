Campanha de multivacinação começa hoje no Vale

Home

Começa hoje nas cidades da RMVale e em todo o país a Campanha Nacional de Multivacinação, que tem como objetivo de fazer a atualização da carteira de vacinação. O público-alvo da mobilização são crianças menores de 5 anos e crianças e adolescentes de 9 anos a 15 anos.



No total, serão distribuídas 5,9 milhões de doses às cidades paulistas, contabilizando os quantitativos destinados à multivacinação e à imunização de rotina prevista para o mês de setembro.



O Dia D de mobilização nacional está marcado para o próximo sábado (24), quando os postos estarão abertos para atender aos que tiverem dificuldades de comparecer em horário comercial. A campanha segue até 30 de setembro em cerca de 36 mil postos fixos em todo o Brasil. Ao todo, 350 mil profissionais participam da ação.

Cidades. Em São José, todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) estarão aplicando as vacinas. Será a primeira vez que o município terá uma campanha exclusivamente para a atualização da carteira de vacinação.



Entre as doses de imunização que serão aplicadas estão 14 diferentes tipos: Hepatite A, VIP, Meningocócica C, Rotavírus, HPV, Pneumo 10, Febre Amarela, Varicela, Pentavalente, Tetraviral, Dupla adulto, DTP, Tríplice Viral e VOP (poliomielite). Todas essas doses já são disponibilizadas pelas UBS.



Já em Taubaté, a campanha também acontece nos Pamos (Posto de Atendimento Médico e Odontológico) e haverá a intensificação de atendimento para aplicação de doses no sábado (24), nas unidades Independência, Mourisco, Três Marias I, Parque Aeroporto e Gurilândia. Mais informações podem ser obtidas junto à Vigilância Epidemiológica de Taubaté pelo telefone 3629-6232.