Caminhão tomba e deixa trânsito congestionado na Dutra no trecho de São José

- 09:10

Daniela Santos

São José dos Campos



Um caminhão perdeu o controle e tombou na Via Dutra na madrugada desta quarta-feira (8) no trecho de São José dos Campos.



Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o caminhão que transportava carga de cerveja teria perdido o controle na pista molhada e tombado no Km 142 da pista sentido São Paulo/Rio de Janeiro. Não houve vítimas.



De acordo com a CCR NovaDutra, concessionária que administra a via, o caminhão e a carga ainda estão sendo retirados da pista. O congestionamento no sentido Rio de Janeiro é de 9 Km e no sentido São Paulo de 3 Km.