Câmeras do COI auxiliam no combate a pichadores no Vale

- 12:03

Tanto em São José dos Campos quanto em Taubaté, monitoramento ajuda a flagrar ação de pichadores

Daniela Santos

São José dos Campos

As câmeras do COI (Centro de Operações Integradas) viraram aliadas das prefeituras das duas maiores cidades da RMVale, São José dos Campos e Taubaté, no combate às pichações.

Os equipamentos ajudam no monitoramento das principais vias dos dois municípios. Em caso de flagrante, agentes são destacados para o local do ato. Quem é flagrado pichando nessas cidades pode pagar multa e até ser preso.

Em São José dos Campos, por exemplo, a prefeitura se baseia em lei federal que prevê detenção de três meses a um ano, além de multa. Em Taubaté, a atuação da prefeitura tem como base lei municipal de 2015 que classifica como pichação o ato de inserir desenhos obscenos ou escritas ininteligíveis nos bens móveis ou imóveis sem a autorização do proprietário, ofendendo a moral e os costumes, e com o objetivo de destruir algum elemento.

Segundo a lei, quem for pego pichando recebe uma notificação. Em caso de reincidência, pode haver multa, com valor a partir de R$ 1.838,20.

Polêmica. O combate à pichação voltou à tona esse ano com medidas adotadas pelo prefeito da capital, João Dória (PSDB). Além de lançar uma ofensiva contra pichadores, o tucano também ordenou que fossem apagados grafites dos muros de São Paulo.

Em Taubaté, o artista plástico Fernando Ito pretende iniciar nessa sexta-feira um protesto contra as medidas adotadas por Dória na capital. Ito, que é marido da diretora municipal de Cultura, Antonieta Ito, classificou a medida de Doria como “ato covarde”.

O protesto consistirá na instalação de um outdoor no Distrito do Quiririm para manifestar contrariedade ao prefeito da capital paulista. Parte do outdoor, que deve ficar em exposição por duas semanas, estará livre para receber pichações, de acordo com o artista plástico.