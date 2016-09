Câmeras ajudam polícia na busca por assassinos de guarda

Home

- 11:50

Daniela Santos

São José dos Campos



A prefeitura de São José já cedeu à DIG (Delegacia de Investigações Gerais), responsável pela investigação, as imagens das câmeras de segurança próximas ao local do crime.



Em nota, a administração também se posicionou sobre o ocorrido:



A Prefeitura e o comando da Guarda Civil Municipal lamentam o ocorrido e estão colaborando com a investigação da Polícia Civil. A vítima tinha 42 anos e atuava na GCM desde 2000. Ele estava em serviço e foi baleado próximo à base da GCM do Parque da Cidade, por volta das 5 horas. Foi levado para o hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O local onde o corpo foi encontrado está passando por perícia. Imagens de câmeras de segurança serão encaminhadas para o delegado responsável pelo caso.