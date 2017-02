Camelódromo de Ortiz tem novo atraso em Taubaté

Home

Prometido inicialmente para dezembro de 2014, espaço seria entregue em fevereiro, mas sorteio de boxes só será realizado mês que vem



Prometido inicialmente para dezembro de 2014, o novo camelódromo de Taubaté sofreu novo atraso. O último prazo dado pelo governo Ortiz Junior (PSDB), que previa a entrega do espaço em fevereiro, não será cumprido.

A prefeitura sustenta que a obra já foi finalizada, mas agendou apenas para o dia 8 de março o evento para sortear a ordem de ocupação dos boxes do camelódromo. Segundo a administração, o sorteio será realizado em três etapas. Nas duas primeiras fases serão sorteadas 68 lojas no pavimento inferior e mais 37 boxes no pavimento superior. Elas atenderão os ambulantes que atuam na área central do município.

A construção do novo camelódromo foi ordenada em 2013 pela Justiça, depois que a prefeitura tentou retirar esse grupo da região central. As 31 vagas remanescentes serão sorteadas entre os outros 1.261 inscritos. Além disso, serão sorteadas mais 31 vagas para cadastro reserva.

Demora. A construção do espaço foi determinada em novembro de 2013 pela Justiça, depois que a prefeitura tentou retirar ambulantes da região central naquele ano. O projeto foi anunciado pelo prefeito no começo de 2014, com previsão de entrega em dezembro daquele ano, mas a licitação só foi aberta pela prefeitura em 2015.

A obra, de R$ 3,2 milhões, teve início apenas em novembro de 2015, com previsão de entrega em setembro de 2016, mas esse prazo também não foi cumprido. Esse será o segundo camelódromo de Taubaté. O primeiro, que também fica na região central, tem 100 boxes.