Câmaras de Taubaté e São José definem presidentes

08:26

Redação

São José dos Campos

Em uma reta final marcada por surpresas, as Câmaras de São José dos Campos e Taubaté definem neste domingo os novos presidentes. A escolha será decisiva para a relação do Legislativo com os prefeitos eleitos.

Em São José, os 21 vereadores tomam posse às 10h e, momentos depois, terão pela frente a primeira grande decisão do novo mandato. A sucessão de Shakespeare Carvalho (PRB) ganhou contornos de imprevisibilidade neste fim de ano.

Nos bastidores, o atual mandatário da Casa articula um grupo para dificultar a vida do candidato apoiado pelo prefeito eleito Felicio Ramuth (PSDB). Em outra frente, parlamentares ligados ao governo de Carlinhos Almeida (PT) também ensaiam uma movimentação para atrapalhar a eleição de um nome alinhado aos tucanos.

O candidato apoiado pelo governo Felicio, neste cenário, acabaria eleito com uma pequena margem de diferença. São necessárias 11 adesões para a vitória. No lado governista, Juvenil Silvério (PSDB) e Walter Hayashi (PSC) sonham em ganhar o aval do prefeito. “Comigo na presidência, todo mundo tem participação na Casa”, diz Juvenil.

O vencedor ocupa o cargo no biênio 2017-2018. Para evitar surpresa, a equipe de Felicio tenta adesões de última hora. A meta é garantir um placar folgado.

Taubaté. Em Taubaté, a disputa também está rodeada de reviravoltas. Os três nomes cotados em outubro -- Alexandre Villela (PTB), Douglas Carbonne (PCdoB) e Digão (PSDB) -- já desistiram da presidência. Carbonne decidiu apoiar o nome de Diego Fonseca (PSDB). Já Digão apoiaria Villela, mas o nome do petebista acabou perdendo força nas últimas semanas.

Na última segunda-feira, o grupo de Digão e Villela bateu o martelo: o candidato deles será Orestes Vanone (PV), que já foi vereador por três mandatos e retorna à Câmara.

Os dois grupos, de Vanone e de Diego Fonseca, pregam relação de independência em relação ao prefeito Ortiz Junior (PSDB).

Com a novidade de última hora, a semana foi de reuniões para tentar obter a maioria dos votos. São necessários dez dos 19 votos para vencer. Até sexta-feira, as contas não batiam: o grupo de Diego contabilizava 11 votos, e o de Vanone, dez.

Vereadores de São José

- Dulce Rita (PSDB)*

- Fernando Petiti (PSDB)*

- Esdras Andrade (SD)

- Renata Paiva (PSD)*

- Elton Junior (PMDB)

- Flávia Carvalho (PRB)

- Walter Hayashi (PSC)*

- Wagner Balieiro (PT)*

- Sérgio Camargo (PSDB)

- Robertinho da Padaria (PPS)*

- Amélia Naomi (PT)*

- Juvenil Silvério (PSDB)*

- Valdir Alvarenga (SD)*

- Calasans Camargo (PRP)*

- José Dimas (PSDB)

- Lino Bispo (PR)

- Roberto do Eleven (PRB)*

- Maninho (PTB)

- Rogério Cyborg (PV)*

- Juliana Fraga (PT)*

- Marcão da Academia (PTB)

* Vereadores reeleitos para a próxima legislatura

Vereadoers de Taubaté

- Alexandre Villela (PTB)*

- Bilili (PSDB)*

- Boanerge dos Santos (PTB)

- Bobi (PV)

- Joao Henrique de Moraes Ramos, o Dentinho (PV)

- Diego Fonseca (PSDB)*

- Digão (PSDB)*

- Douglas Carbonne (PCdoB)*

- Gorete Toledo (DEM)*

- Graça (PSD)*

- Augusto Guará Filho (PR)

- Jesse (SD)

- João Vidal (PSB)*

- Loreny Caetano (PPS)

- Neneca (PDT)*

- Noilton Ramos (PPS)*

- Nunes Coelho (PRB)*

- Orestes Vanone (PV)

- Vivi da Rádio (PSC)

* Vereadores reeleitos para a próxima legislatura