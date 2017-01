Câmara vai debater liberação de rodeio em Taubaté

Home

Taubaté

A Câmara deverá debater esse ano um projeto que prevê a liberação de rodeios em Taubaté. A prática está proibida na cidade desde 2009, quando foi aprovada uma lei municipal a respeito do tema.

O projeto que prevê a liberação dos rodeios foi apresentado no dia 1º de dezembro de 2016 pelo então vereador Jeferson Campos (PV), que não foi reeleito. A não reeleição dele, porém, não impede a discussão e votação do texto, que ainda vai passar pelas comissões permanentes antes de ir a plenário. As sessões ordinárias serão retomadas em fevereiro.

Debate. Na legislatura passada, Jeferson chegou a iniciar o debate sobre a liberação dos rodeios, mesmo antes da apresentação do projeto. Em junho de 2016, por exemplo, foi feita uma audiência pública na Câmara com defensores da mudança na lei.

No projeto, Jeferson diz que o texto visa “resgatar a tradição que vem se perdendo”, e alega que os rodeios “abrem novas perspectivas sociais como resultado do desenvolvimento econômico e cultural da região”, com potencial para gerar empregos. Ainda em dezembro, o texto foi analisado pelo jurídico da Câmara, que deu parecer favorável ao projeto.

Já a Comissão de Justiça e Redação, na época presidida por um vereador de defende a causa animal -- Douglas Carbonne (PCdoB) --, emitiu parecer contrário à propositura.

Além de apontar falhas formais no texto, o parecer feito pelo vereador também questiona o mérito do projeto.

No texto, Carbonne diz que os rodeios não fazem parte da cultura regional e classifica a prática como “condutas criminosas”, pelos “flagrantes maus tratos” aos animais.