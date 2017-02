Câmara suspende publicação de projeto que mantinha 'supersalários'

Home

- 20:15

Votação da lei, que entrou às pressas na pauta e durou apenas dois minutos, aconteceu na última quinta-feira e gerou polêmica após reportagem de O VALE

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

Sob pressão, a Câmara de São José dos Campos suspendeu, por tempo indeterminado, a publicação do projeto aprovado na quinta-feira passada e que garantia sobrevida a 16 cargos previstos para serem extintos no Legislativo.

A decisão foi tomada pelo presidente da Casa, Juvenil Silvério (PSDB), durante a sessão desta terça-feira. A publicação estava prevista para acontecer na próxima sexta-feira, no Boletim do Município.

A aprovação gerou polêmica após reportagem de O VALE, que mostrou que a votação durou apenas dois minutos e sem a maioria dos parlamentares no plenário. O projeto foi incluído às pressas na pauta do dia e seguiu para votação.

Com a aprovação do texto, os cargos que deveriam ser extintos após a saída de seus ocupantes seguiriam na folha salarial da Casa. Os funcionários concursados, ocupantes dessas funções, chegam a receber R$ 15 mil brutos por mês.

Votação. A aprovação do projeto, de au toria da Mesa Diretora da Câmara, durou exatamente dois minutos. O texto, que não constava na pauta de votação, foi incluído na pauta quando a maioria dos parlamentares estava em reunião na sala ao lado do plenário.



O presidente da Casa, Juvenil Silvério, pediu ao suplente José Luis Nunes (PSD) que solicitasse a inclusão na pauta do projeto de resolução.



Nunes o atendeu prontamente. Em seguida, Juvenil disse: "consulto os vereadores se abrem mão do prazo de emenda". Com apenas sete parlamentares no plenário, ele prosseguiu. "Com nenhuma manifestação contrária, o projeto está apto a ser votado".

Após votarem uma emenda corretiva, iniciou-se a apreciação do projeto, aprovado em 2min2seg.