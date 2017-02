Câmara recua e propõe anulação de projeto que mantém 'supersalários'

Home

Mesa Diretora, formada por cinco vereadores, apresentou projeto para anular parte da resolução aprovada de forma relâmpago semana passada. Trecho garantiu sobrevida a 16 cargos que seriam extintos

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A Câmara de São José apresentou nesta quinta-feira um projeto para anular parte da resolução que garante sobrevida a 16 cargos previstos para serem extintos no Legislativo. A revogação, que será votada em 16 de março, representa um recuo da Mesa Diretora após o desgaste causado com a repercussão do caso, revelado por O VALE na última terça-feira.

O novo texto, apresentado na sessão de hoje, não foi votado porque o suplente José Luís Nunes (PSD) pediu prazo para analisar a matéria. O parlamentar disse, de antemão, que vai propor emendas ao projeto.

O documento protocolado ontem é o primeiro passo do presidente da Casa, Juvenil Silvério (PSDB), para desfazer a votação relâmpago ocorrida na semana passada, que aprovou uma resolução polêmica. “A tal resolução apresentada na quinta-feira passada tem um artigo que fala em ‘revigorar’ cargos. Deu uma certa polêmica, portanto nós estamos fazendo a revogação. Já protocolamos, já foi lido em plenário, vamos votar [a anulação] dentro do prazo regimental”, disse Juvenil.

O tucano, que assumiu o posto em janeiro, destacou que não nomeou ninguém para os cargos com supersalários.

Histórico. A votação relâmpago, ocorrida na semana passada, garantiu sobrevida a cargos previstos para serem extintos. O projeto da Mesa Diretora, que não constava na ordem do dia, foi incluído às pressas e votado em só dois minutos.

Com a aprovação do texto, os cargos que deveriam ser extintos após a saída de seus ocupantes seguiram na folha salarial da Casa. A extinção de cargos foi definida em resolução de outubro de 2013, quando Amelia Naomi (PT) presidia a Casa. As funções, porém, só deixariam de existir quando seus ocupantes deixassem a função.

Em novembro de 2013, uma nova resolução alterou a anterior, aprovada um mês antes. O novo texto determinava que os cargos a serem extintos passariam, a partir de janeiro de 2014, a ser de provimento em comissão e ocupados somente por servidores concursados.

Na semana passada, projeto de resolução da Mesa Diretora, que não estava previsto para ser votado, foi incluído quando apenas sete vereadores estavam no plenário. O texto daria sobrevida às funções.

Suplente diz que vai apresentar emendas

O vereador suplente José Luís Nunes afirmou ontem, após a sessão, que precisa de tempo para estudar o projeto que anula o artigo que garante sobrevida a cargos com supersalários no Legislativo. “Esse projeto [de revogação] mexe com estrutura da Câmara, pois revoga um artigo do texto aprovado na semana passada”, afirmou. “Posso garantir que vou apresentar emendas”, completou.

Vereadores de oposição na Casa cogitam apresentar uma emenda que deixe claro que a extinção dos cargos tinha prazo de validade, conforme a resolução de outubro de 2013.

Nunes foi o responsável por ler o pedido de inclusão do projeto na pauta da semana passada. O texto não estava na ordem do dia. “Vi as assinaturas das comissões e o parecer dos juristas. Para mim, estava tudo certo. Não tenho problema em admitir erro, procurar solução e denunciar”, disse.