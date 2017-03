Câmara quer que Ortiz abra a 'caixa preta' da taxa de luz

Home

- 09:01

Lei prevê divulgação mensal de arrecadação e despesa de fundo municipal, mas tucano nunca cumpriu

Redação

Taubaté

Mais de 20 meses depois do início da cobrança da taxa de luz em Taubaté, a Câmara decidiu pressionar a gestão Ortiz Junior (PSDB) a cumprir o trecho da lei que criou o tributo e previa transparência sobre a arrecadação e a despesa do Fundip (Fundo Municipal de Iluminação Pública).



O Legislativo aprovou essa semana, de forma unânime, requerimento que solicita informações sobre receita e despesas do Fundip desde o início de 2016. O requerimento foi apresentado pelo vereador Digão (PSDB).



As informações sobre arrecadação da taxa são publicadas pela prefeitura no Portal da Transparência, mas o dado sobre o uso do recurso do fundo nunca foi divulgado pela gestão tucana. Assim que receber o requerimento, Ortiz terá até 15 dias para responder à Câmara de forma oficial.



Taxa polêmica. A criação da taxa é cercada de polêmica desde sua aprovação pela Câmara, no fim de 2014. O texto dividiu a base aliada e conseguiu exatamente o número de votos necessários para passar: dez.



Outro ponto polêmico: a taxa foi criada para custear a manutenção da iluminação pública, mas ela começou a ser cobrada ainda em junho de 2015, e a prefeitura só encerrou o processo licitatório de terceirização do serviço no fim do ano passado.



Ou seja, por cerca de um ano e meio o dinheiro foi arrecadado com uma justificativa que não era executada.



Valores.Outra questão polêmica envolve os valores ligados à taxa de luz. A terceirização da manutenção custará R$ 3,76 milhões à prefeitura a cada 12 meses.



O valor representa 22% da arrecadação prevista para a taxa de luz em 2017: R$ 16,8 milhões. Entre junho de 2015 e o fim de 2016, período em que a manutenção da iluminação era feita apenas por equipes reduzidas da prefeitura, de forma precária, o município arrecadou R$ 23 milhões com a taxa.



Transparência. Emenda parlamentar aprovada em 2014 citava que a prefeitura deveria apresentar, mensalmente à Câmara, relatório com detalhes sobre as receitas e despesas referentes ao serviço.

Isso nunca foi cumprido.



Na legislatura passada, apenas a oposição chegou a cobrar transparência do governo tucano no caso. Houve até tentativa de revogar a lei que criou a cobrança, sem sucesso.



Tucano prevê dados em 60 dias



Questionada pela reportagem sobre o requerimento aprovado na Câmara, a gestão Ortiz informou, em nota, que a “Secretaria de Serviços Públicos está preparando os relatórios mensais para envio à Câmara Municipal”.



Segundo a prefeitura, “a previsão é de que o balanço seja divulgado em até 60 dias”.

A reportagem também questionou por que o governo nunca cumpriu antes o que previa a lei, mas não obteve resposta.



Cobrança. Para residências, a taxa representa acréscimo de 4% a 7,5% na conta de energia elétrica. Para imóveis comerciais, varia de 4% a 10%. Para indústrias, de 2,5% a 10%.



Desde a aprovação da cobrança, entidades comerciais e empresariais passaram a defender a redução das alíquotas. Esse movimento foi intensificado quando percebeu-se que a receita era bastante superior à despesa. Mas a alíquota permanece inalterada.