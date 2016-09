Câmara derruba veto de prefeito afastado

Home

- 00:06

Redação

Taubaté

A Câmara de Taubaté derrubou nessa segunda-feira os vetos parciais aos projetos da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2017 e do Plano Municipal de Educação. Os vetos foram apresentados por Ortiz Junior (PSDB) antes de seu afastamento, em 10 de agosto. No caso do Plano Municipal de Educação, 21 trechos haviam sido vetados.

O texto enviado pelo tucano à Câmara apontava irregularidades como divergência com o Plano Nacional de Educação e invasão de assunto de competência exclusiva do Poder Executivo. No caso da LDO de 2017, sete trechos haviam sido vetados por Ortiz. Um dos trechos obriga a publicação de contas na internet e o envio de relatórios

Câmara. O tucano afirmou que ofenderia o princípio da separação de poderes. Os trechos que haviam sido vetados, mas que tiveram os vetos derrubados pelo Plenário, serão promulgados pelo presidente da Câmara.

Presente à sessão de ontem, o atual prefeito, Paulo Miranda (PP), se comprometeu a não ingressar na Justiça contra a decisão dos vereadores. Outro veto parcial, referente ao projeto da Guarda Municipal, foi mantido pelo Plenário.