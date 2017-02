Câmara de Taubaté vai votar doação de área para a Valle Sul

Home

A Câmara de Taubaté deve votar na segunda-feira o projeto do prefeito Ortiz Junior (PSDB) prevê a doação de uma área de 20 mil m² no distrito industrial do Piracangaguá 2 à empresa Valle Sul. A propositura é o item 3 da ordem do dia.

A sessão, que será a primeira ordinária dessa legislatura, terá início às 14h30. Protocolado no Legislativo em maio de 2015, o projeto está envolto em uma polêmica que resultou em processo por improbidade administrativa movido pelo Ministério Público contra o prefeito e a empresa.

Na ação, o MP afirma que Ortiz cometeu uma série de irregularidades, como autorizar a empresa a iniciar suas obras no local em dezembro de 2014, sem que a doação tivesse sido aprovada, além de exigir contrapartidas onerosas da Valle Sul e também pedir que a empresa devolvesse ao município parte de outra área, doada para o grupo em 2012.

O MP pede que seja concedida uma liminar para ‘congelar’ a área até o julgamento final do processo, o que pode demorar anos. A prefeitura pede que a liminar seja indeferida, pois ‘congelada’ a área não poderia ser usada para atrair outras empresas. Antes de decidir essa liminar, a Justiça convocou uma audiência entre as partes para o dia 9 de março.