Câmara de Taubaté se prepara para julgar contas de Ortiz de 2013 e 2014

Documentos podem ser consultados na Câmara até 30 de abril, e julgamento deve ser realizado ainda no primeiro semestre



Redação

Taubaté

A Câmara de Taubaté deve julgar ainda nesse semestre as contas do prefeito Ortiz Junior (PSDB) referentes aos exercícios de 2013 e 2014, os dois primeiros anos do mandato do tucano.

O julgamento das contas tem como base as análises feitas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado). Nos dois casos, de 2013 e 2014, o TCE deu parecer favorável às contas, mas com ressalvas.

O parecer do tribunal pode ser aceito ou rejeitado no plenário, em votação realizada em sessão extraordinária -- se as contas forem rejeitadas, o prefeito fica inelegível por até oito anos, como ocorreu com o ex-prefeito Roberto Peixoto (PEN) em razão da rejeição de suas contas de 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 e de 2012.

As contas de 2013 e 2014 de Ortiz podem ser consultadas até o dia 30 de abril na Secretaria das Comissões Permanentes da Câmara. Depois disso, serão agendadas as sessões de julgamento.

Com ampla maioria na Câmara, o tucano não deverá ter dificuldade para ter suas contas aprovadas. Em nota, o prefeito afirmou confiar na aprovação e disse acreditar que as ressalvas feitas pelo TCE não influenciarão no julgamento da Câmara.

2013. Em julgamento realizado no fim de 2015, o TCE apontou pelo menos 23 falhas nas contas de Ortiz referentes ao exercício de 2013. Entre essas falhas estavam acréscimo de 38,94% nas dívidas de curto prazo e de 43,06% nas dívidas de longo prazo.

Mas o que levou o tribunal a fazer as ressalvas foram a contratação de uma empresa sem licitação por R$ 219 mil para um evento de jazz e o contrato firmado com outra empresa, ligada ao caso dos ‘Ovos de Ouro’, que recebeu R$ 1 milhão para construir uma cozinha em uma escola.

2014. As contas do exercício seguinte foram julgadas pelo TCE em agosto de 2016. Dessa vez, o tribunal apontou ao menos 86 falhas, mas decidiu fazer apenas advertências. As principais falhas apontadas foram despesas com pessoal acima do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, irregularidades no convênio de terceirização via Fust, abertura de créditos suplementares sem aval da Câmara e aumento da dívida consolidada em quase 30%.