Câmara de Taubaté aprova mudança em repasses para o IPMT

Mudança alivia aporte para atuais gestores, mas aumenta o repasse que terá que ser feito no futuro

Foi aprovado nessa segunda pela Câmara de Taubaté o projeto do prefeito Ortiz Junior (PSDB) que altera as regras do aporte bilionário para socorrer o IPMT (Instituto de Previdência do Município de Taubaté).

O texto, que tramitava no Legislativo desde novembro de 2015, modifica regras estabelecidas pelo próprio tucano em dezembro de 2014. A votação do projeto demorou tanto que o governo Ortiz já dizia que ele havia perdido o “seu objeto” e que iria substituí-lo por outra propositura, atualizada.

Na prática, a aprovação irá ampliar o aporte que prefeitura, Câmara, Unitau (Universidade de Taubaté) e também o próprio IPMT devem fazer ao instituto nos próximos 32 anos. No entanto, os repasses terão os montantes reduzidos até 2031, e ampliados entre 2032 e 2048.

Impacto. Pelo plano aprovado em 2014, prefeitura, Câmara, Unitau e IPMT teriam que repassar R$ 4,53 bilhões durante 35 anos. No entanto, no ano seguinte, Ortiz disse que em razão da queda na arrecadação teria que modificar o cálculo.

O novo plano, embora previsse R$ 5,286 bilhões em 35 anos, era mais ‘generoso’ para os atuais gestores, já que deixaria os maiores aportes para os anos mais distantes. Por exemplo: pelo acordo de 2014, a prefeitura teria que repassar R$ 30,8 milhões para o IPMT em 2017. Com o novo texto, serão R$ 9,2 milhões.

No fim do prazo, a situação se inverte: a prefeitura deveria repassar R$ 106,2 milhões em 2048, mas terá que repassar R$ 209,6 milhões. A mudança também atinge Câmara, Unitau e IPMT. Cada um faz aporte equivalente ao número de servidores.

Votação. O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores. “Se a gente não fizesse isso, seria irresponsabilidade. Prejudicaríamos serviços públicos do município, já que os recursos estão escassos”, justificou Loreny (PPS).

Apesar do voto favorável, Digão (PSDB) fez ressalvas ao projeto. “Os cálculos são de 2014. E desde 2014 para cá, a situação econômica mudou bastante”, disse. “Esse é um dos projetos mais importantes que a câmara votará. Você vai jogando a bola de neve mais para frente, o déficit vai aumentar ainda mais”, completou.

Ortiz já havia desistido do texto

A aprovação do texto ocorreu quando o governo Ortiz já havia desistido do projeto.

No primeiro semestre do ano passado, o tucano chegou a fazer pressão para que o texto fosse votado, mas não obteve sucesso. No fim do ano passado, porém, a administração chegou a dizer que o mesmo havia “perdido seu objeto”, e que enviaria novo texto em 2017.

Questionado nessa segunda-feira, o governo Ortiz afirmou que prevê enviar o novo projeto à Câmara em março. O texto está sob análise do Ministério da Previdência. A intenção do tucano era de substituir o projeto votado nessa segunda pelo novo texto, que é “mais abrangente”.

Análise. O texto aprovado em duas votações nessa segunda segue para análise do prefeito. Se tiver realmente perdido seu objeto, poderá ser vetado. Isso não impede o envio do novo projeto para a Câmara.