Câmara de Taubaté aprova doação de área para Valle Sul

Grupo de vereadores pedia que votação fosse adiada até audiência na Justiça, mas acabou derrotado

Embora envolto em processo na Justiça, o projeto do prefeito Ortiz Junior (PSDB) que prevê a doação de uma área de 20 mil m² no distrito industrial do Piracangaguá 2 à empresa Valle Sul foi aprovado pela Câmara na noite dessa segunda-feira.

O texto recebeu 14 votos favoráveis e três contrários, além de uma abstenção -- eram necessários 13 votos para a aprovação. Antes da votação, a Câmara havia rejeitado, por 13 votos a quatro, pedido do vereador Digão (PSDB) para que o debate ocorresse apenas depois do dia 9 de março, quando a Justiça irá realizar audiência de conciliação entre o Ministério Público e as partes denunciadas por improbidade administrativa: o prefeito e a Valle Sul. O texto será votado novamente na próxima sessão e depois segue para sanção do prefeito.

A construtora promete gerar 50 empregos diretos e investir R$ 8,5 milhões. O projeto previa isenção de IPTU e isenção parcial de ISS, por dez anos, mas esses benefícios foram excluídos por meio de uma emenda.

Polêmica. Essa será a segunda área doada pelo município à empresa. A primeira tem 30 mil m² e foi doada em 2012, ainda na gestão Roberto Peixoto (PEN). A relação entre Ortiz e a Valle Sul começou em 2014, quando a prefeitura protocolou ação de retrocessão da primeira área, já que a empresa não havia se instalado no local no prazo da lei.

Na época, no entanto, a Valle Sul teria manifestado o interesse em receber uma segunda área, ao lado da primeira. Segundo a ação do MP, Ortiz aceitou a proposta após a empresa se comprometer com três contrapartidas -- devolver parte da primeira área, realizar obras nesse terreno e ainda patrocinar a equipe de vôlei do município.

Como a Valle Sul aceitou a proposta, Ortiz autorizou verbalmente a empresa a se instalar no local, embora o projeto da segunda doação sequer tivesse sido enviado à Câmara.

Processo. O presidente da Câmara, Diego Fonseca (PSDB), disse que antes de incluir esse projeto na pauta da sessão consultou o MP, que teria informado não haver nenhum óbice. “Está claro que a gente pode votar o projeto, não há óbice jurídico”, afirmou o vereador Douglas Carbonne (PCdoB), que foi definido nessa segunda-feira como novo líder de Ortiz na Câmara.

Desde a semana passada, a reportagem cobra da prefeitura e da Promotoria posicionamentos sobre a votação do projeto, mas até agora não obteve nenhuma resposta.

Votação provocou embate entre vereadores

A votação do projeto provocou intenso debate de vereadores na tribuna. Os contrários ao texto disseram que era melhor esperar a audiência de conciliação.

“Acho que a gente precisa tomar um certo cuidado. Não quero ficar a mercê de uma canetada do Ministério Público depois”, disse Orestes Vanone (PV). “Não dá para aceitar, se fingir de cego, que a empresa estaqueou uma área pública”, afirmou Digão.

Já Loreny (PPS) disse que o valor da área (R$ 858 mil) e quase o triplo do capital social da empresa (R$ 300 mil), e que a Valle Sul repassou R$ 150 mil ao time de vôlei embora tivesse lucro anual de R$ 20 mil. Ela defendeu ainda que Taubaté reveja a política de doação de área para atrair empresas, pois o resultado não seria positivo.

A favor. Os vereadores favoráveis ao projeto afirmaram que ele irá gerar empregos. “O que é mais importante: um terreno parado ou 50 pais de família trabalhando?”, indagou Vivi da Rádio (PSC). “Eu não quero saber do processo na Justiça, isso é o prefeito que vai se entender”, disse Carbonne. “Temos que doar até mais áreas”, concluiu.