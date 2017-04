Câmara de Jacareí quer texto para regulamentar o Uber

Home

Jacareí

O decreto de regulamentação do Uber, a ser publicado pela Prefeitura de Jacareí nos próximos meses, começou a ser debatido na Câmara Municipal. Um grupo de 120 taxistas participou do encontro com vereadores e os advogados do Legislativo.

O objetivo é confeccionar o escopo de decreto que irá regulamentar e disciplinar a exploração de serviço de transporte privado remunerado urbano.

No encontro, os taxistas demonstraram preocupação quanto à legislação. O consultor jurídico-chefe da Câmara, Jorge Alfredo Cespedes, explicou que as cidades que tentaram limitar a atuação do Uber tiveram problemas com a Justiça. “Nós, aqui em Jacareí, estamos tentando sair dessa lógica jurídica restritiva para regulamentar o uso do solo no município, que é de responsabilidade do Poder Executivo”, disse Cespedes.

Em São José, a 1ª Vara de Fazenda Pública concedeu liminares individuais que suspendem o decreto que regulamentava o Uber. Em fevereiro, o prefeito Felício Ramuth (PSDB), assinou decreto que autorizava os serviços de transporte individual por aplicativos.

Nova rodada. Após a reunião, ficou definido um novo encontro para o próximo dia 10 de abril, às 8h, na Câmara. “Até lá, o Congresso já terá votado projeto que regulamenta o Uber no país, que deve ocorrer na próxima terça-feira, e assim teremos mais condições de formular um escopo consonante às determinações da legislação federal”, disse o presidente do Sindicato dos Taxistas do Vale, Carlos Avelar de Moura.