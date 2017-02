Câmara aprova reforma administrativa de Felicio

Home

- 22:27

João Paulo Sardinha

São José dos Campos

A Câmara de São José aprovou na noite desta quinta-feira, com 17 votos favoráveis, o projeto da reforma administrativa da gestão Felicio Ramuth (PSDB). Os três vereadores da bancada do PT (Wagner Balieiro, Amélia Naomi e Juliana Fraga) se abstiveram.

A lei vai extinguir 44 cargos comissionados na administração municipal. Ainda trata da fusão de secretarias, reduzindo o número de pastas de 23 para 14 repartições. As cinco emendas apresentadas pela oposição foram rejeitadas em plenário.

Uma emenda corretiva do vereador Sérgio Camargo (PSDB) acabou aprovada por unanimidade.

Um segundo projeto do Executivo, que propunha a reestruturação orçamentária das secretarias, também acabou aprovado com 17 votos favoráveis. Os três parlamentares do PT votaram contra. Uma emenda foi aprovada por unanimidade.

Projeto. O enxugamento de cargos proposto pelo governo vai chegar com mais força às pastas estratégicas da administração, como gabinete do prefeito e Secretaria de Governo.

A bancada do PT apontou “diversos graves problemas” no texto enviado pelo prefeito. “A alardeada economia não está clara”, diz em um texto divulgado pelo partido. “Não se define onde e como será aplicada a verba excedente com a extinção de cargos”, apontou.

Outro ponto trata da junção das secretarias de Administração e Fazenda, o que, segundo o PT, cria conflito de interesses, “porque a mesma autoridade que fará as compras também fará os pagamentos”.