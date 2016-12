Calor na RMVale aumenta a procura em piscinas e clubes

Home

Donos de sorveterias também comemoram as altas temperaturas; Thermas recebe cerca de 5.000 pessoas na terça-feira



Bruna Soares

São José dos Campos

Com termômetros perto dos 40ºC, moradores da região buscam alternativa para amenizar o forte calor dos últimos dias.

Quem não conseguiu ir até o Litoral Norte teve que achar outra maneira para se refrescar, e lotou os parques aquáticos e sorveterias de São José dos Campos.

No Thermas do Vale, apenas na última terça-feira, aproximadamente cinco mil pessoas procuraram as piscinas para fugir do calor e do sol forte.

“Nesses dias de sol aumentou muito o número de pessoas aqui no parque, praticamente dobrou a quantidade de frequentadores. Se o sol apareceu, o pessoal corre para cá”, afirmou o gerente social do clube, Thiago Polidoro, em entrevista à O VALE.

O aumento de pessoas em busca das piscinas também foi sentido pelo Clube de Campo Santa Rita. “Com as piscinas abertas até às 20h e com o calor, sentimos um aumento de 70% de frequentadores nas duas últimas semanas”, disse a assistente financeira do clube em São José, Renata Maciel.

Refresco. Outra opção para os joseenses que agrada a todos os gostos e refresca são as sorveterias. No caso da Artesane Gelateria, os consumidores se refrescaram e ajudaram a empresa a bater recorde de vendas. “Se eu for comparar com o mesmo período do ano passado, o dia como de ontem [terça] vendeu três vezes mais e ficamos abertos até 22h40. Nós ainda pensávamos que essa semana seria mais tranquila, já que a cidade está fazia”, afirmou a sócia proprietária Sandra Chaves.

E o calor não dará trégua nesta semana. Segundo o Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos), a semana o resto da semana terá temperaturas que podem alcançar os 35°C.

Para hoje, a condição é de predomínio de sol pela manhã e a tarde choverá com trovoadas. As mínimas serão de 23°C e as máximas serão de 35°C.