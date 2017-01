Calor invade Litoral Norte e Vale nesta semana

Home

- 12:02

Daniela Santos

São José dos Campos



Sol, muito calor e fortes pancadas de chuva no fim da tarde. Esse clima típico de verão vai prevalecer nas cidades da RMVale, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte até o fim da semana, de acordo com o Cptec (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos).



São José dos Campos e Taubaté devem ter máximas próximas aos 32ºC e sol entre nuvens. No litoral, em Ubatuba e Caraguá as máximas devem chegar aos 35ºC.



O meteorologista Bruno Miranda afirma que as pancadas de chuvas devem ser intensas e alerta para os raios que costumam vir com as tempestades e também que em alguns trechos a chuva esperada podem ser acima da média.



“Alguns lugares, principalmente nos trechos entre a Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba, deve chover bastante”, disse.