Calor forte, estradas lotadas e 2,5 milhões de pessoas nas praias

Caraguatatuba, Ubatuba, Ilhabela e São Sebastião recebem o equivalente à população de todo o Vale durante este feriado



Redação

São José dos Campos

O forte calor atraiu milhões de turistas ao Litoral Norte nesse feriado de Ano Novo, e uma programação especial com shows e queima de fogos os espera.

A expectativa prévia era de que 2,5 milhões de turistas estivessem em Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela neste final de semana. O calor de 40º C, segundo estimativa do Cptec (Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos) fez com que as praias e as estradas da RMVale ficassem lotadas.

As quatro cidades terão shows pirotécnicos de fogos de artifício a partir da meia-noite. Entre os shows, o destaque é a Banda Malta, que se apresenta às 22h na praça da Cultura, em Caraguá.

Uma boa notícia também vem dos céus: a previsão é que não chova nas praias da região na hora do ano novo. “Para a virada do ano, a previsão é de chuva para o Vale e Serra da Mantiqueira. No litoral, a chuva deve ocorrer a partir da tarde do dia 1°”, afirmou o meteorologista do Cptec, Fábio Rocha.

Praias. Para quem for curtir o calor na praia, a Cetesb (Companhia Ambiental Do Estado De São Paulo) divulgou o boletim municipal de condição das praias de cada cidade do Litoral Norte.

Segundo a companhia, das 95 praias analisadas, apenas a praia de Itaguá (na avenida Leovegildo, na altura do número 1724), em Ubatuba, está imprópria para receber os banhistas. As demais praias de Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião estão prontas para receber os turistas.

A previsão do tempo é que todo o Litoral Norte tenha sol forte, com temperatura máxima aproximada em 37º C. As mínimas devem ficar em torno dos 27º C.

Estradas. Depois de curtir o Ano Novo, a volta para casa deve ser longa, principalmente para os turistas do Litoral. De acordo com as concessionárias que administram as rodovias que cortam a RMVale, cerca de 700 mil veículos passam pela região entre a última quinta-feira e esta segunda.

Na Rodovia dos Tamoios, que liga Caraguá a São José, o horário mais cheio deve ser neste domingo, especialmente ds 12h às 20h. A Oswaldo Cruz terá o pico de veículos durante toda a segunda-feira, dia 2. Via Dutra, Carvalho Pinto e Floriano Rodrigues Pinheiro também esperam número alto de veículos e podem sofrer com lentidão nos dois primeiros dias do ano.

Crise afeta festas de ano novo nas três maiores cidades

Com a crise econômica que atinge o país, as três maiores cidades da RMVale não terão festa de réveillon na virada de ano para 2017: São José dos Campos, Taubaté e Jacareí não terão eventos oficiais por corte de gastos.

A Prefeitura de São José informou que a cidade receberá R$ 83 milhões a menos de ICMS (Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), a principal fonte de arrecadação joseense. Com isso, somado a outras contenções já feitas pelo Executivo, a tradicional festa de fim de ano foi sacrificada pela prefeitura.

Nos últimos anos, cerca de 10 mil pessoas acompanharam uma festa como shows e queima de fogos no Banhado.

Região. Em Taubaté, a prefeitura disse que, assim como nos últimos quatro anos, não haverá nenhuma festa para comemorar a chegada de 2017. O governo Ortiz Junior (PSDB) comunicou que irá poupar o caixa da administração. Em Jacareí, a troca de gestão e também corte de gastos pela atual situação financeira foram determinantes para o cancelamento da festa.