Cadastrados na Nota Fiscal Paulista podem consultar bilhetes de prêmios

11:42

Bruna Soares

São José dos Campos



Contribuintes cadastrados na Nota Fiscal Paulista já podem consultar no site da Secretaria da Fazenda os bilhetes com que irão concorrer ao sorteio do mês de setembro. A 94ª edição terá o prêmio principal de R$ 1 milhão.



Participam da premiação os consumidores cadastrados que efetuaram compras no mês de maio de 2016 e solicitaram notas fiscais com CPF ou CNPJ.



Além do prêmio principal de R$ 1 milhão, os participantes do programa também concorrem a prêmios de R$ 500 mil, R$ 100 mil, R$ 50 mil, R$ 10 mil, R$ 5 mil, e R$ 1 mil.



Para participar dos sorteios, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte.



Uma vez feito o processo, não é preciso repeti-lo - a inclusão nos sorteios seguintes é automática. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para concorrer.