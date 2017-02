Home

- 12:27

Redação

São José dos Campos



Equipes do Corpo de Bombeiros resgataram um cachorro que ficou preso entre as grades de um portão, na tarde deste sábado (4), no bairro Pontal da Cruz, em São Sebastião.



Segundo a corporação, o cachorro vira-lata, chamado Summer, ficou preso entre as grades por 25 minutos até o salvamento, que foi feito em oito minutos.



Após o auxilio com os equipamentos de salvamento, o cachorro não teve ferimentos e passa bem.